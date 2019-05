Condividi | Red 7:08 Giovedì, gli agenti della locale Questura hanno segnalato alla competente Autorità giudiziaria una 28enne catanese per il reato di truffa. Gli uomini della Squadra Mobile di Sassari, dopo essere risaliti all’autrice del reato, l’hanno denunciato in stato di libertà per truffa Truffa a Sassari: denunciata siciliana



SASSARI – Giovedì, gli agenti della Questura di Sassari hanno segnalato alla competente Autorità Giudiziaria una 28enne catanese per il reato di truffa. Ancora una volta, si tratta dell’acquisto di un elettrodomestico su un portale dedicato all’e-commerce: la vittima è stata attirata dall’esiguo importo richiesto per l’acquisto del prodotto, notevolmente più basso rispetto al valore di mercato.



Come al solito, la persona truffata ha pagato il prodotto acquistato tramite bonifico sul conto corrente indicatole dall’autrice del reato, senza poi ricevere l’elettrodomestico. Gli uomini della Squadra Mobile di Sassari, dopo essere risaliti all’autrice del reato, l’hanno denunciato in stato di libertà per truffa. Commenti SASSARI – Giovedì, gli agenti della Questura di Sassari hanno segnalato alla competente Autorità Giudiziaria una 28enne catanese per il reato di truffa. Ancora una volta, si tratta dell’acquisto di un elettrodomestico su un portale dedicato all’e-commerce: la vittima è stata attirata dall’esiguo importo richiesto per l’acquisto del prodotto, notevolmente più basso rispetto al valore di mercato.Come al solito, la persona truffata ha pagato il prodotto acquistato tramite bonifico sul conto corrente indicatole dall’autrice del reato, senza poi ricevere l’elettrodomestico. Gli uomini della Squadra Mobile di Sassari, dopo essere risaliti all’autrice del reato, l’hanno denunciato in stato di libertà per truffa.