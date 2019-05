Condividi | Red 23:03 I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nuoro hanno denunciato un conducente che, a bordo della propria autovettura, ha provocato un incidente stradale andando a sbattere contro una macchina parcheggiata Ubriaco si sbatte: denunciato nuorese



OLIENA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nuoro hanno denunciato un 50enne che, a bordo della propria autovettura, ha provocato un incidente stradale andando a sbattere contro una macchina parcheggiata. La strana dinamica dell’incidente e l’atteggiamento del conducente non sono sfuggite ai militari intervenuti sul posto per i rilievi. Infatti, hanno sottoposto l’uomo all’alcol-test, che ha dato esito positivo, registrando un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito di 0,5g/l. Il conducente dell’autovettura è stato sanzionato e denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza, aggravata dal fatto di avere causato un sinistro stradale, seppur senza feriti. Commenti OLIENA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nuoro hanno denunciato un 50enne che, a bordo della propria autovettura, ha provocato un incidente stradale andando a sbattere contro una macchina parcheggiata. La strana dinamica dell’incidente e l’atteggiamento del conducente non sono sfuggite ai militari intervenuti sul posto per i rilievi. Infatti, hanno sottoposto l’uomo all’alcol-test, che ha dato esito positivo, registrando un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito di 0,5g/l. Il conducente dell’autovettura è stato sanzionato e denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza, aggravata dal fatto di avere causato un sinistro stradale, seppur senza feriti.