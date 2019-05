Condividi | Red 19:26 Una domenica da dimenticare quella che ha visto la Catalana baseball Alghero perdere entrambe le partite, sul diamante di casa, contro la squadra dei Lancers di Lastra a Signa. 5-7, il primo incontro, 4-10 il secondo Doppio ko della Catalana con i Lancers



ALGHERO - Una domenica da dimenticare quella che ha visto la Catalana baseball Alghero perdere entrambe le partite, sul diamante di casa, contro la squadra dei Lancers di Lastra a Signa. 5-7, il primo incontro, 4-10 il secondo, sono la prova di come gli uomini di Carlos Montoto abbiano lottato alla pari con l’attuale capolista, capace di spodestare dal vertice della classifica proprio i biancoblu.



Nella sfida mattutina, l’attacco toscano ha fatto valere la propria forza già dal terzo battitore, Gustavo Araujo, capace di mandare la pallina lanciata da Yovany D’Amico oltre la recinzione di Via Emilia. Un fuoricampo che non ha demoralizzato il pitcher italo-venezuelano, che alla fine della partita ha portato a casa 7strike-out. D’Amico ha subito anche un secondo fuoricampo da un punto, nella quinta ripresa, ad opera dell’interbase Marcos Diaz, ma ha tenuto bene i suoi 6inning, rilevato ottimamente dal diciottenne Fabio Langella che, in tre riprese, ha fatto registrare 5k. In attacco per la Catalana bene solo Buonaiuto, Gomez e Contini, autori di due valide a testa, delle sette realizzate complessivamente dai padroni di casa.



La sfida pomeridiana è stata segnata da una debacle consumata tutta nell’ultimo inning, al termine di una prestazione superlativa di Leonardo D’Amico sul monte di lancio (13strike-out). Per otto frazioni, la Catalana ha lasciato a zero gli avversari, realizzando un esile bottino di tre punti e solo 6hit complessive. Al nono inning, D’Amico ha lasciato spazio a Buonaiuto sul monte, in giornata negativa, seguito da Zicchittu e Marastoni, ed in 30', i Lancers hanno siglato dieci punti, portandosi sul +7. Inutile l’ultimo punto segnato dalla Catalana, che riduceva parzialmente il distacco. Per dimenticare la doppia sconfitta, gli algheresi saranno impegnati questo fine settimana in due sfide casalinghe con il Montefiascone, seconda forza nel Ggirone D del campionato di serie B. Appuntamento domani, sabato 4 maggio, alle 15.30, per Gara1, alla quale seguirà l’incontro di domenica 5, alle 11, sempre nel diamante di Maria Pia.



Seconda sconfitta anche per la Catalana Essenne impegnata nel campionato regionale di serie B di softball. Le ragazze di Sotgiu, Drago, Correddu e Foddai hanno dato filo da torcere alle esperte atlete del Cagliari perdendo 14-3, ma facendo registrare ampi margini di miglioramento rispetto alla gara contro la Yellow team. Tra le fila delle biancoblu tante le assenze delle titolari, ma la squadra schierata in campo ha svolto al meglio possibile il suo compito. Domani, alle 15.30, la Essenne sarà impegnata in trasferta nel diamante di Predda Niedda contro le Pink ladies di Sassari.



