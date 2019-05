Condividi | Red 13:29 Oggi e domani, i portacolori della Scuderia Porto Cervo racing Michele Liceri e Salvatore Mendola (su Peugeot 208 R2) partecipano alla 26esima edizione del Rally Adriatico, primo round del Campionato Italiano Rally Terra Rally Adriatico: in lizza Liceri-Mendola



PORTO CERVO - Oggi (venerdì) e domani, sabato 4 maggio, i portacolori della Scuderia Porto Cervo racing Michele Liceri e Salvatore Mendola partecipano alla 26esima edizione del “Rally Adriatico”, primo round del Campionato Italiano Rally Terra. L'affiatato e determinato equipaggio tornerà sugli sterrati del Cirt a bordo della confermata Peugeot 208R2 (Julli) con l'obiettivo di sfruttare quanto di positivo realizzato la scorsa stagione ed acquisire sempre più esperienza. Sulle strade bianche marchigiane, con il numero 48 sulle fiancate della vettura, Liceri e Mendola cercheranno di riprendere subito il ritmo e ben figurare nel primo dei cinque appuntamenti del Campionato, che si preannuncia di alto livello qualitativo e quantitativo.



«Ci dispiaceva non proseguire il percorso nel Cirt che avevamo intrapreso lo scorso anno - dichiara il 25enne driver - parteciperemo a tutto il Campionato, la prossima gara sarà il “Rally Italia Sardegna”, poi saremo al via del “Nido dell'Aquila” e al “Tuscan Rewind”, salteremo solo il “San Marino” per impegni lavorativi. Ringrazio Tore, perché al giorno d'oggi non è semplice avere la possibilità di correre con un navigatore con la sua esperienza, e che ti supporta sotto tutti gli aspetti; inoltre, ringrazio la Scuderia e tutti gli sponsor, che ci hanno dato un sostegno per iniziare la stagione sportiva».



Entusiasta del Campionato alle porte, il co-pilota, che commenta: «Siamo pronti, parteciperemo con la stessa macchina utilizzata lo scorso anno, anche se ci vorrà qualche chilometro per riprendere in mano gli automatismi, in quanto non corriamo da novembre. Il Campionato è solo su terra, Michele può sfruttare tutta l'esperienza che ha acquisito lo scorso anno». Il programma prevede la partenza oggi, alle 19, da Cingoli, e la sfida concentrata il giorno successivo, con undici prove speciali e 93,93chilometri cronometrati (318,06chilometri complessivi). L'arrivo è fissato per sabato alle 19.30.



Nella foto: Michele Liceri e Salvatore Mendola Commenti PORTO CERVO - Oggi (venerdì) e domani, sabato 4 maggio, i portacolori della Scuderia Porto Cervo racing Michele Liceri e Salvatore Mendola partecipano alla 26esima edizione del “Rally Adriatico”, primo round del Campionato Italiano Rally Terra. L'affiatato e determinato equipaggio tornerà sugli sterrati del Cirt a bordo della confermata Peugeot 208R2 (Julli) con l'obiettivo di sfruttare quanto di positivo realizzato la scorsa stagione ed acquisire sempre più esperienza. Sulle strade bianche marchigiane, con il numero 48 sulle fiancate della vettura, Liceri e Mendola cercheranno di riprendere subito il ritmo e ben figurare nel primo dei cinque appuntamenti del Campionato, che si preannuncia di alto livello qualitativo e quantitativo.«Ci dispiaceva non proseguire il percorso nel Cirt che avevamo intrapreso lo scorso anno - dichiara il 25enne driver - parteciperemo a tutto il Campionato, la prossima gara sarà il “Rally Italia Sardegna”, poi saremo al via del “Nido dell'Aquila” e al “Tuscan Rewind”, salteremo solo il “San Marino” per impegni lavorativi. Ringrazio Tore, perché al giorno d'oggi non è semplice avere la possibilità di correre con un navigatore con la sua esperienza, e che ti supporta sotto tutti gli aspetti; inoltre, ringrazio la Scuderia e tutti gli sponsor, che ci hanno dato un sostegno per iniziare la stagione sportiva».Entusiasta del Campionato alle porte, il co-pilota, che commenta: «Siamo pronti, parteciperemo con la stessa macchina utilizzata lo scorso anno, anche se ci vorrà qualche chilometro per riprendere in mano gli automatismi, in quanto non corriamo da novembre. Il Campionato è solo su terra, Michele può sfruttare tutta l'esperienza che ha acquisito lo scorso anno». Il programma prevede la partenza oggi, alle 19, da Cingoli, e la sfida concentrata il giorno successivo, con undici prove speciali e 93,93chilometri cronometrati (318,06chilometri complessivi). L'arrivo è fissato per sabato alle 19.30.Nella foto: Michele Liceri e Salvatore Mendola