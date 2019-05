Condividi | Red 17:27 Ilaria e Nicola, portacolori del Judo club Alghero, si sono classificati al terzo posto nel Kodokan Goshin Jitsu della terza tappa del Gran prix nazionale di Kata 2019, “Memorial Otello Bisi”, ospitato mercoledì dal Palasport di Campegine Judo: nuovo podio per i Placidi



ALGHERO – Mercoledì, il Palasport di Campegine, in provincia di Reggio Emilia, ha ospitato la terza tappa del Gran prix nazionale di Kata 2019, “Memorial Otello Bisi”, a cui hanno partecipato gli atleti del Judo club Alghero Ilaria e Nicola Placidi, classificandosi al terzo posto nel Kodokan Goshin Jitsu (il kata dell’autodifesa). Con questa prestigiosa medaglia di bronzo, i judoka algheresi (arrivati alle spalle dei campioni europei e vicecampioni del mondo Marika Sato e Fabio Polo, e di Ubaldo Volpi e Maurizio Calderini), si posizionano al secondo posto della classifica generale del Gran prix e, dopo tre prove, conquistano già la qualificazione per i Campionati italiani di Kata, che si disputeranno a novembre.



