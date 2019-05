Condividi | Red 14:06 “Giovane Europa” è l´iniziativa dedicata a far conoscere l´Europa e le sue opportunità per i giovani che si tiene oggi, in Piazza Santa Caterina, a Sassari, in occasione dell´ottava edizione della Settimana europea della gioventù L´Europa spiegata ai giovani



SASSARI - “Giovane Europa” è l'iniziativa dedicata a far conoscere l'Europa e le sue opportunità per i giovani che si tiene oggi (venerdì), in Piazza Santa Caterina, a Sassari, in occasione dell'ottava edizione della Settimana europea della gioventù. “Una meta, un'Europa” è il primo appuntamento della serata organizzato dall'agenzia locale Eurodesk/Informagiovani dell'Assessorato comunale alle Politiche educative e giovanili, a cui seguirà “Festa dell'Europa”, l'evento del Centro giovani per spiegare l'importanza del voto di domenica 26 maggio.



Dalle 17 alle 19, nei locali di Piazza santa Caterina, si parlerà delle opportunità di mobilità offerte dall'Unione europea. L'incontro è organizzato con la collaborazione dell'associazione Alisso, della Consulta provinciale degli studenti di Sassari e dell'associazione Sioux. Sarà possibile esporre i propri lavori (tema libero) negli spazi dell'Informagiovani e Centro Giovani.



