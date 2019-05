Condividi | Red 12:03 Osvaldo Bevilacqua e Meo Sacchetti sono stati recentemente insigniti della cittadinanza onoraria conferitagli con unanime delibera del Consiglio comunale perché, nei rispettivi campi, hanno rappresentato e continuano a rappresentare dei formidabili testimonial della Riviera del Corallo. L´appuntamento è previsto per lunedì sera Alghero omaggia Bevilacqua e Sacchetti



ALGHERO - Alghero omaggia Osvaldo Bevilacqua e Meo Sacchetti in una serata al Teatro Civico, con la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria. Condurrà la serata il caporedattore di SkyTg24 Roberto Inciocchi. Prevista la collaborazione video della Rai e dell'emittente regionale Videolina.



Immagini, musica, ospiti e numerosi approfondimenti ripercorreranno l'indissolubile legame dei due protagonisti con la città. Sul palco, gli stacchi musicali di Marcello Peghin (chitarre), Paolo Zeddas (percussioni), Salvatore Maltana (contrabbasso) e la voce di Ilaria “Pilar” Patassini. L'appuntamento è previsto per lunedì 6 maggio, alle 18.30, con ingresso libero (fino ad esaurimento posti).



Bevilacqua e Sacchetti sono stati recentemente insigniti, insieme al campione del calcio Gigi Riva, della cittadinanza onoraria conferitagli con unanime delibera del Consiglio comunale perché, nei rispettivi campi, hanno rappresentato e continuano a rappresentare dei formidabili testimonial della Riviera del Corallo. Tre storie, tre dimostrazioni continue ed ininterrotte di affetto per Alghero: Bevilacqua, Riva e Sacchetti promuovono continuamente la città, le sue peculiarità ambientali e culturali, la sua ospitalità ed il suo ineguagliabile territorio.



Nella foto: Meo Sacchetti Commenti ALGHERO - Alghero omaggia Osvaldo Bevilacqua e Meo Sacchetti in una serata al Teatro Civico, con la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria. Condurrà la serata il caporedattore di SkyTg24 Roberto Inciocchi. Prevista la collaborazione video della Rai e dell'emittente regionale Videolina.Immagini, musica, ospiti e numerosi approfondimenti ripercorreranno l'indissolubile legame dei due protagonisti con la città. Sul palco, gli stacchi musicali di Marcello Peghin (chitarre), Paolo Zeddas (percussioni), Salvatore Maltana (contrabbasso) e la voce di Ilaria “Pilar” Patassini. L'appuntamento è previsto per lunedì 6 maggio, alle 18.30, con ingresso libero (fino ad esaurimento posti).Bevilacqua e Sacchetti sono stati recentemente insigniti, insieme al campione del calcio Gigi Riva, della cittadinanza onoraria conferitagli con unanime delibera del Consiglio comunale perché, nei rispettivi campi, hanno rappresentato e continuano a rappresentare dei formidabili testimonial della Riviera del Corallo. Tre storie, tre dimostrazioni continue ed ininterrotte di affetto per Alghero: Bevilacqua, Riva e Sacchetti promuovono continuamente la città, le sue peculiarità ambientali e culturali, la sua ospitalità ed il suo ineguagliabile territorio.Nella foto: Meo Sacchetti