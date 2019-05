Condividi | Red 10:37 In vista delle Elezioni europee del 26 maggio, il vicepremier sarà ad Alghero per incontrare gli elettori. Sabato 4 maggio, alle 11.30, in Piazza Civica, sarà accompagnato dal candidato sindaco del Movimento 5 stelle Roberto Ferrara, dai deputati Paola Deiana e Mario Perantoni e dal senatore Ettore Licheri Europee: Luigi Di Maio ad Alghero



ALGHERO – Proseguono gli incontri politici ad Alghero, in vista delle Elezioni europee del 26 maggio e delle successive Amministrative del 16 giugno. Domani, sabato 4 maggio, alle 11.30, in Piazza Civica, ad Alghero, arriverà il vicepremier Luigi Di Maio.



«Diamo il via a una serie di appuntamenti in giro per l'Italia per incontrarci tutti insieme e conoscere l'Europrogramma del Movimento 5 stelle per le Elezioni europee del 26 maggio», fa sapere lo staff nazionale del M5s. «Ci vediamo con Luigi Di Maio ad Alghero per parlare di futuro e cambiamento, in Italia e in Europa». Nell'occasione, saranno presenti i parlamentari pentastellati ed i candidati alle Europee espressione del territorio.



A fare gli onori di casa, ci sarà il candidato sindaco del Movimento 5 stelle ad Alghero Roberto Ferrara. «L'arrivo del vicepremier Di Maio ad Alghero è il chiaro segnale della vicinanza tra Roma ed il resto d'Italia e la voglia di essere attivi e presenti dove serve. Inoltre, ci tengo a sottolineare quanto sia importante avere un filo diretto tra Amministrazioni locali e Stato, per attuare programmi efficaci per il territorio. Sarà un bel momento di condivisione con i nostri concittadini», ha concluso Ferrara.



