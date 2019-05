Condividi | Red 15:29 La Companyia del Coral ha organizzato per domani sera, sul palco del Teatro Civico, una rassegna di canzoni popolari algheresi interpretate da nuove voci, accompagnate musicalmente da artisti locali Companyia del Coral: Provem a cantar a l´Alguer



ALGHERO - La Companyia del Coral ha organizzato per domani, sabato 4 maggio, a partire dalle 21, sul palco del Teatro Civico di Alghero, l'evento “Provem a cantar”, rassegna di canzoni popolari algheresi interpretate da nuove voci, accompagnate musicalmente da artisti locali. Durante la serata, saranno presenti due giovanissime interpreti, che si esibiranno per la prima volta davanti al pubblico. I biglietti sono acquistabili da Tot per la Musica. Commenti ALGHERO - La Companyia del Coral ha organizzato per domani, sabato 4 maggio, a partire dalle 21, sul palco del Teatro Civico di Alghero, l'evento “Provem a cantar”, rassegna di canzoni popolari algheresi interpretate da nuove voci, accompagnate musicalmente da artisti locali. Durante la serata, saranno presenti due giovanissime interpreti, che si esibiranno per la prima volta davanti al pubblico. I biglietti sono acquistabili da Tot per la Musica.