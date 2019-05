video 19:37 Nautic Event, apertura col botto Taglio del nastro per la prima edizione di Nautic Event 315° con la città piacevolmente invasa di visitatori. L’evento che si svolge al porto di Alghero dal primo al 4 di maggio, ha l´obiettivo di promuovere le imprese e i servizi del settore nautico. Folla delle grandi occasioni per l´apertura della fiera. Soddisfazione per Gavino Sini, presidente della Camera di Commercio di Sassari, Italo Senes dell’Assonautica, Giancarlo Piras del Consorzio del Porto, Ornella Piras assessore allo Sviluppo economico e Mario Bruno sindaco di Alghero. Oggi in banchina l’inaugurazione con l’apertura degli stand, dell’area arti e mestieri e la veleggiata con le barche di vela latina. Immagini e interviste.