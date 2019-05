Condividi | Red 20:17 «Ora si faccia chiarezza, utenti e dipendenti restano le priorità», dichiara l´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, in vista del tavolo sulla Sanità, che si riunirà lunedì 6 maggio, con la stessa Aias, Ats ed Anci Tavolo tecnico: Aias presenta i bilanci



CAGLIARI - «L’Aias ha presentato i bilanci, come richiesto, e ora i dati analitici sui crediti sono al vaglio dell’Ats e dell’Anci, che avranno il compito di eseguire le opportune verifiche». Lo dice l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, che esprime soddisfazione per il lavoro del tavolo tecnico sull’Aias, coordinato dall’Assessorato, che tornerà a riunirsi lunedì 6 maggio, dove partecipano Aias, Ats ed Anci, quest’ultima in rappresentanza dei Comuni i cui cittadini fruiscono di prestazioni da parte dell’associazione di assistenza ai disabili.



«La questione è annosa – spiega Nieddu – ma abbiamo un elemento di novità importante perché, nonostante lo scetticismo emerso fra le parti presenti al vertice in Prefettura, l’Aias ha mostrato i bilanci per la prima volta. Al momento, è stata presentata l’analisi dei crediti dal 2007 e l’associazione si è impegnata a mostrarci il pregresso, che risale ai primi Anni Novanta».



«Questo dovrebbe consentire, finalmente – sottolinea l'esponente dell'Esecutivo - di operare una ricostruzione puntuale e gli uffici sono già al lavoro in questa direzione». L’apertura del tavolo tecnico era stata richiesta dall’assessore regionale dopo il vertice dell’11 aprile, convocato in Prefettura a Cagliari, e ha iniziato i lavori il 16 aprile, con il coordinamento dell’Assessorato e la funzione di garante rivestita dallo stesso assessore, che precisa: «L’obiettivo è quello di fare chiarezza, le priorità restano il mantenimento dell’erogazione dei servizi all’utenza e gli stipendi dei dipendenti».



