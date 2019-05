Condividi | Red 14:19 Domani sera, nella Chiesa di San Francesco, il Coro Matilde Salvador dell’Associazione Accademia Cantus et Fidis ospiterà in un concerto comune e di “amicizia” il Coro Nigritella di Torino Concert de amistat a l´Alguer



ALGHERO – Domani, venerdì 3 maggio, alle 20.30, nella Chiesa di San Francesco, ad Alghero, il Coro Matilde Salvador dell’Associazione Accademia Cantus et Fidis ospiterà in un concerto comune e di “amicizia” il Coro Nigritella di Torino. Composto da circa trentacinque elementi a voci miste, il Coro Nigritella ha celebrato nel 2018 i quarant’anni di vita.



Nella sua storia ha tenuto molti concerti in Italia ed all’estero e ha svolto attività didattica nelle scuole torinesi. Nel 1993, ha vinto il premio per la migliore esecuzione di un canto popolare non piemontese al Concorso regionale di Alba. Diretto fin dalla sua fondazione da Willem Tousijn, il coro ha saputo conquistarsi una posizione di prestigio nell’ambito della coralità popolare piemontese. Nel loro repertorio, trovano spazio sia brani popolari italiani, provenienti da varie regioni, sia canti di vari paesi del mondo e non mancano alcuni brani di autori classici, da Mozart a Saint-Saens.



