Domani sera, l´Ateneo turritano celebra la figura del genio rinascimentale, a cinquecento anni dalla sua morte, con l´incontro in programma nell´Aula magna, in Piazza Università, intitolato "Leonardo innovatore, inventore e ingegnere" Il genio di Leonardo a Sassari



SASSARI - L'Università degli studi di Sassari celebra la figura del genio rinascimentale Leonardo Da Vinci, a cinquecento anni dalla sua morte, con un evento in programma domani, venerdì 3 maggio. L'appuntamento è alle 17, nell'Aula Magna dell'Ateneo, in Piazza Università, con l'incontro intitolato “Leonardo innovatore, inventore e ingegnere”.



Dopo i saluti del magnifico rettore Massimo Carpinelli, interverrà Plinio Innocenzi (docente dell'Università di Sassari) con una relazione intitolata “Leonardo Innovatore”. Seguiranno gli interventi di Massimiliano Lisa ed Edoardo Zanon, entrambi di “Leonardo 3”, innovativo museo e centro di ricerca dedicato a Da Vinci. I due esperti tratteranno, rispettivamente, i temi “Rivoluzione e utopia in Leonardo” e “Leonardo e il volo”.



L'evento sarà moderato dal direttore del quotidiano "La Nuova Sardegna" Antonio Di Rosa. Quello dedicato a Leonardo Da Vinci è il primo di una serie di appuntamenti culturali che l'Università di Sassari proporrà alla cittadinanza nei prossimi mesi.