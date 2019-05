Condividi | Red 20:12 Primo successo europeo per la compagine sassarese che, dopo il successo di sette giorni fa al PalaSerradimigni, vince anche in Germania, 79-81 sul parquet della S.Oliver arena di Wurzburg, ed alza al cielo la sua prima Fiba Europe cup Dinamo Sassari nella storia, sua la Fiba Europe cup



SASSARI - Primo successo europeo per il Banco di Sardegna Dinamo Sassari che, dopo il successo di sette giorni fa al PalaSerradimigni, vince anche in Germania, 79-81 sul parquet della S.Oliver arena di Wurzburg, ed alza al cielo la sua prima Fiba Europe cup al termine di una sfida palpitante.



Sfida che i tedeschi hanno cercato di aggiudicarsi (e lo dovevano fare con oltre 5punti di vantaggio, dopo il ko di Sassari), partendo subito bene, con il +7 al 10' (26-19). Avvio di secondo quarto molto positivo per la Dinamo, che faceva capire agli avversari che non sarebbe stato per niente facile: parziale di 2-8 in favore dei ragazzi di coach Pozzecco e match in equilibrio. Ma Wurburg ci riprova, tocca il +10 (sul 39-29) e va al riposo in vantaggio di 5 lunghezze, 46-41: si va al riposo con 20' da giocare, in perfetta parità nel doppio confronto.



Al rientro dall'intervallo lungo, i tedeschi continuano a spingere, fino al 57-46, ma da qui in poi è un monologo sassarese ed al 30', lo svantaggio è quasi completamente cancellato: 65-64. Ci sono ancora 10' da giocare e si va punto a punto. La Dinamo chiude vincendo la sfida per 79-81 e può meritatamente sollevare la prima coppa europea della sua storia.



