video Condividi | S.O. 13:13 Pellegrinaggi al Valverde a suon di jazz



Al via il mese Mariano. Pellegrini e fedeli in cammino ad Alghero verso il Santuario di Nostra Signora di Valverde. Domenica scorsa la Santa Messa celebrata dal Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino. Al termine il concerto di musica sacra a suon di jazz. Le immagini Al via il mese Mariano. Pellegrini e fedeli in cammino ad Alghero verso il Santuario di Nostra Signora di Valverde. Domenica scorsa la Santa Messa celebrata dal Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino. Al termine il concerto di musica sacra a suon di jazz. Le immagini • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV