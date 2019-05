Condividi | Red 18:21 Da martedì 7 maggio, il Policlinico Duilio Casula si arricchirà del Pronto Soccorso oculistico. Al San Giovanni di Dio, restano le attività oculistiche ambulatoriali e quelle chirurgiche programmate Nuovo Pronto soccorso oculistico a Cagliari



CAGLIARI – Da martedì 7 maggio, alle 8, il Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato si arricchisce del Pronto soccorso oculistico. Al San Giovanni di Dio restano, ovviamente, il reparto di Oculistica e gli ambulatori, ma le urgenze saranno tutte trattate nel grande Pronto soccorso generale, che avrà un ambulatorio dedicato e la sala operatoria sempre pronta.



Quindi, tutte le attività oculistiche ambulatoriali e quelle chirurgiche programmate sono e rimangono al San Giovanni di Dio. In urgenza, invece, il paziente sarà accettato al Pronto soccorso del Policlinico, dove è previsto un percorso di accoglienza e cura particolare.



Il San Giovanni di Dio diventa sempre di più un ospedale "di giorno", con il rafforzamento degli ambulatori e dell'arrivo a breve della Clinica Psichiatrica, che ora è in via Liguria. Si aggiungerà agli altri reparti ed ambulatori presenti nella struttura di Via Ospedale: Oculistica, Dermatologia, Radiologia, Centro prelievi, Clinica Odontoiatrica, Diabetologia, Anatomia patologica, Medicina legale, Farmacologia clinica, Diabetologia, Centro obesità, Audiofoniatria, Day surgery, Terapia antalgica e Cure palliative.