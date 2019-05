Condividi | Red 9:06 Massima collaborazione tra il Consiglio regionale e le Forze armate in un’ottica di un confronto leale e di reciproca fiducia è stata assicurata, ieri mattina, dal presidente del Consiglio regionale durante la visita ufficiale del comandante del Comando militare Esercito Sardegna generale di Corpo D’Armata e del generale di Brigata che, da sabato, gli subentrerà al comando Pais riceve i generali Pintus ed Olla



ALGHERO - Massima collaborazione tra il Consiglio regionale e le Forze armate in un’ottica di un confronto leale e di reciproca fiducia è stata assicurata, ieri mattina (martedì), dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais durante la visita ufficiale del comandante del Comando militare Esercito Sardegna generale di Corpo D’Armata Giovanni Domenico Pintus e del generale di Brigata Francesco Olla che, da sabato 4 maggio, gli subentrerà al comando. L’incontro è stato molto cordiale.



Pais ha sottolineato il ruolo importante delle Forze armate in termini di mantenimento della pace: «Le Forze armate sono un valore che nessuno può permettersi di perdere. Investire nelle Forze armate vuol dire investire nella pace e nella sicurezza».



Durante il colloquio, il generale Pintus ha ricordato la grande collaborazione del popolo sardo con l’Esercito e ha sottolineato la sempre maggiore sensibilità in materia di tutela ambientale e la fruizione “mista” delle strutture militari. Il presidente ed il generale Pintus hanno auspicato l’avvio di un rapporto sempre più stretto tra l’Assemblea legislativa e le Forze armate.



Nella foto: un momento dell'incontro