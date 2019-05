Condividi | Red 12:02 Cresce la famiglia di Campagna amica, la rete di vendita diretta tracciata e controllata più grande del mondo sotto lo stesso brand. Da sabato, ne farà parte anche il mercato coperto di Oristano, il primo della città di Eleonora, il terzo in Sardegna di Campagna amica dopo Nuoro e Sassari A Oristano il mercato coperto dei contadini



ORISTANO - Cresce la famiglia di Campagna amica, la rete di vendita diretta tracciata e controllata più grande del mondo sotto lo stesso brand. Da sabato 4 maggio, ne farà parte anche il mercato coperto di Oristano, il primo della città di Eleonora, il terzo in Sardegna di Campagna amica dopo Nuoro e Sassari.



Il nuovo spazio di incontro e confronto tra produttore ed amanti del cibo giusto ed etico si trova in Via degli Artigiani 3. Un locale ampio e luminoso, in cui a padroneggiare saranno i profumi ed i colori della campagna. I protagonisti saranno i prodotti agroalimentari a chilometro zero e di stagione, che saranno presentati e raccontati direttamente dal produttore.



Uno spazio di tutti, che resterà aperto tre giorni la settimana: la mattina del mercoledì, del sabato e della domenica. La gamma dei prodotti sarà ampia: pesce, carne (ci sarà anche il maialetto arrosto ed i polli), salumi, olio, frutta e verdura, pane, pasta, formaggi, miele, agricosmesi e tutte le altre eccellenze. Il taglio del nastro è previsto per le 10 di sabato. Commenti ORISTANO - Cresce la famiglia di Campagna amica, la rete di vendita diretta tracciata e controllata più grande del mondo sotto lo stesso brand. Da sabato 4 maggio, ne farà parte anche il mercato coperto di Oristano, il primo della città di Eleonora, il terzo in Sardegna di Campagna amica dopo Nuoro e Sassari.Il nuovo spazio di incontro e confronto tra produttore ed amanti del cibo giusto ed etico si trova in Via degli Artigiani 3. Un locale ampio e luminoso, in cui a padroneggiare saranno i profumi ed i colori della campagna. I protagonisti saranno i prodotti agroalimentari a chilometro zero e di stagione, che saranno presentati e raccontati direttamente dal produttore.Uno spazio di tutti, che resterà aperto tre giorni la settimana: la mattina del mercoledì, del sabato e della domenica. La gamma dei prodotti sarà ampia: pesce, carne (ci sarà anche il maialetto arrosto ed i polli), salumi, olio, frutta e verdura, pane, pasta, formaggi, miele, agricosmesi e tutte le altre eccellenze. Il taglio del nastro è previsto per le 10 di sabato.