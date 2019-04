Condividi | Red 20:30 Domenica mattina, in occasione della quinta edizione della “Sagra della fragola”, Avis Alghero, in collaborazione con il Comitato di borgata e con il locale Centro trasfusionale, organizzano una raccolta di sangue Raccolta sangue a Sa Segada



ALGHERO - In occasione della quinta edizione della "Sagra della fragola", Avis Alghero, in collaborazione con il Comitato di borgata Sa Segada e con il locale Centro trasfusionale, organizzano una raccolta di sangue. Domenica 5 maggio, dalle 8 alle 12, nella piazza della Borgata, l'autoemoteca, con l'equipe medica dell'Avis provinciale, sarà pronta ad accogliere quanti vorranno donare il sangue.