video Condividi | S.O. 10:45 Bombardamento, il ricordo di una vita



In Piazza Ginnasio ad Alghero riemergono le ferite del 17 maggio 1943, quando la città fu devastata dai bombardamenti, in quella che viene ricordata come la notte di San Pasquale. Per l´occasione il Quotidiano di Alghero rilancia il commovente ricordo delle signore Tommasina, Pinuccia, Adele, Rosaria, Assunta (alcune recentemente scomparse): nei loro occhi le immagini, seppur lontane, di una notte che ha segnato la vita di molti algheresi. In Piazza Ginnasio ad Alghero riemergono le ferite del 17 maggio 1943, quando la città fu devastata dai bombardamenti, in quella che viene ricordata come la notte di San Pasquale. Per l´occasione ilrilancia il commovente ricordo delle signore Tommasina, Pinuccia, Adele, Rosaria, Assunta (alcune recentemente scomparse): nei loro occhi le immagini, seppur lontane, di una notte che ha segnato la vita di molti algheresi. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV