Serenità e competenza, gli anziani possono sorridere

Nessuna tristezza, noia o rassegnazione. L'Amministrazione nel gestire un'emergenza scaturita da anni, decenni d'inadeguata trascuratezza nell'immobile di Viale della Resistenza, ha operato con celerità e tempestività, adottando la migliore soluzione per garantire dignità, sicurezza e ospitalità nel rispetto degli elevati standard di erogazione dei servizi. Oggi gli anziani ospitati temporaneamente dal Comune di Alghero nella struttura di Fertilia sono tornati a sorridere, grazie anche all'enorme impegno di chi gestisce il Centro Anziani, alla professionalità della Seriana, alla competenza di tutti gli uffici di settore coinvolti e alla ritrovata serenità, fatta anche da un'enorme attenzione riservata loro da decine di associazioni e volontari. Anche l'immobile ha subito nei mesi una radicale, seppur non completa, trasformazione.



Già oggi presenta tutti i locali idonei e rispetta tutte le stringenti norme imposte dall'Ats, cosa che non avveniva nel vecchio immobile cittadino. Per gli ospiti c'è poi la possibilità di ritornare a vivere all'aria aperta diverse ore della giornata, un'altra piccola grande conquista, considerato che in passato era sempre più difficile utilizzare gli spazi esterni dei decadenti giardini. C'è poi un investimento concreto per il futuro, fatto di progetti finanziati e strutture finalmente adeguate ai tempi: non è un caso se questa Amministrazione ha deciso di dedicate diversi milioni per realizzare una nuova e finalmente moderna residenza per Anziani.



Ebbene, pur comprendendone i motivi squisitamente propagandistici che oggi spingono l'ex assessore Salaris a dichiarazioni tanto negative, non riesco a capire perchè negli anni trascorsi non abbia profuso tanta attenzione per far si che la vecchia struttura non presentasse un conto tanto intriso di inadeguata manutenzione. Non è con le finte polemiche fine a se stesse che ci si rende utili, ma con valide proposte e la partecipazione attiva e incondizionata alle numerose iniziative promosse per gli anziani e con gli anziani nell'ex ostello. La consigliera Salaris piuttosto tenti di riconsiderare gli enormi sforzi compiuti nell'ultimo anno fuori dall'ostile logica della strumentale contrapposizione politica ed a voler concorrere al benessere di quella fetta di popolazione più indifesa e sensibile con la forza delle idee e la collaborazione.



