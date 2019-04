Condividi | Red 14:29 L’assemblea si terrà sabato pomeriggio nel salone parrocchiale della chiesa di San Giovanni Bosco. All’ordine del giorno, la relazione del presidente del Comitato Antonio Gianorso sull’attività del 2018; il rendiconto finanziario 2018; prospettive ed attività future; interventi dei partecipanti CdQ Pivarada: sabato l´Assemblea annuale



ALGHERO - Il Consiglio direttivo del Comitato del quartiere Pivarada, nel corso della sua recente riunione, ha deliberato di convocare per sabato 4 maggio l’Assemblea annuale ordinaria degli abitanti ed esercenti del quartiere. L’assemblea si terrà alle 14, in prima convocazione, ed alle 17, in seconda, nel salone parrocchiale della chiesa di San Giovanni Bosco.



All’ordine del giorno, la relazione del presidente del Comitato Antonio Gianorso sull’attività del 2018; il rendiconto finanziario 2018; prospettive ed attività future; interventi dei partecipanti. Sono invitati a partecipare tutti gli abitanti e gli esercenti del quartiere, sia per fornire contributi di idee sul futuro del Comitato, sia per usufruire di un confronto diretto con l’Amministrazione comunale, che è stata invitata a presenziare.



«Portate con voi familiari e amici, facciamo sentire con la presenza la forza e la voce del quartiere, per una migliore qualità di vita nello stesso. Vi aspettiamo», chiosa il presidente Gianorso.