All'Ute Alghero con Caria e Fenu

ALGHERO – Nuovi appuntamenti organizzati dall'Università per le tre età di Alghero, nel Salone delle conferenze dell'ex Seminario, in Via Sassari 179. Giovedì 2 maggio, alle 16.30, in collaborazione con l’Aeronautica militare e con l’Ute di Alghero, Doriana Caria, presidente dell’Associazione “Il mio amico speciale”, che ha come obiettivo l’inclusione sociale e sportiva dei bambini autistici, presenterà il suo libro “Io ti aspetto: Il racconto di una mamma, di una famiglia e dello spettro autistico”. Dialogherà con l’autrice, Giuliana Trampana. Martedì 7 maggio, alla stessa ora, la scrittrice Emma Fenu, autrice di romanzi ed esperta in scrittura creativa, terrà la conferenza intitolata “La Casa come luogo dell’anima, oltre a un luogo fisico che esprime i legami tra le donne delle diverse generazioni”.



Nella foto: Doriana Caria