Alessandro Balzani 10:22 L'opinione di Alessandro Balzani Una vergogna abbattiamo il Palacongressi



Il Palazzo dei congressi di Alghero è una c..... pazzesca e bisogna avere il coraggio di dirlo. Non solo perché è di dubbio gusto estetico ma, soprattutto, perché è il simbolo dell’incapacità politica degli ultimi trent'anni e ora, come ogni campagna elettorale, è tornato di moda parlarne. Saremo quindi costretti, da qui al 16 giugno, a sorbirci i vari interventi politici e le promesse di riqualificazione dell’infrastruttura, esattamente come Fantozzi e i suoi colleghi dovevano subire la visione della corazzata Potemkin.



Purtroppo, prevedo che il finale non sarà comico come per il film di Paolo Villaggio ed il Palazzo dei congressi, una cattedrale nel deserto costata oltre 30milioni di euro di soldi pubblici, molto probabilmente proseguirà il suo percorso di decadenza. La struttura non è a norma, risulta oggi obsoleta, è priva dei requisiti di agibilità e per rimettere quei 60mila metri cubi di cemento in condizioni di essere utilizzati ci vorranno chissà quanti altri milioni di euro. Ma poi, per cosa? Siamo sicuri che potrà realmente essere produttivo? Chissà.



La mia proposta? Abbatterlo e porre fine a questa vergogna. Ma è troppo semplicistico, quindi, più seriamente, si propongano nuove idee di utilizzo dell’area occupata dal Palazzo dei congressi ed una volta deciso il da farsi (un parco acquatico, ad esempio) lo si abbatta con spese a carico di chi intenderà realizzare il nuovo progetto. Commenti