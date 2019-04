Condividi | Red 11:21 Nella classifica generale della tappa algherese, è sempre in testa Vigne Surrau, con 17punti. In seconda posizione, con 29punti, Aria. Terza, con 41punti, Boomerang, che precede di un solo punto Molara Circuito Fiv: Vigne Surrau vince la 2a tappa



ALGHERO - Ultimo appuntamento ad Alghero del Trofeo Acque minerali Santa Lucia, seconda tappa del Circuito zonale Fiv della classe J24 con l’organizzazione della locale Sezione della Lega navale italiana e la collaborazione del Consorzio Porto di Alghero. Le tre regate tecniche, svoltesi nella baia di Alghero con maestrale teso e rafficato dai 15 ai 23nodi, hanno visto impegnarsi una flotta di j24 composta da otto barche. Il percorso a bastone di 1,2miglia è stato predisposto dal Comitato di regata composto da Tanni Spanedda, Corrado Finocchiaro e Claudio Razzuoli.



Durante la prima prova, i distacchi tra il vincitore “Vigne Surrau”, con al timone Aurelio Bini, ed il secondo, “Aria”, timonata da Marco Frulio, sono rimasti invariati fino al traguardo. Nella seconda, Aria ha preso subito la testa della flotta e ha concluso primo, aumentando via via il distacco dagli inseguitori. In un ingaggio fra “Armadillo” e “Molara”, quest’ultimo si è autopenalizzato con un 720. Nella terza e ultima prova di giornata, il vento è aumentato, con raffiche fino a 25nodi, e Marco Frulio ha fatto valere la sua conoscenza del campo di regata vincendo con ampio margine ed aggiudicandosi il gradino più alto del podio nella classifica di giornata con un brillantissimo 2-1-1.



