In programma in Sala Duce la mostra fotografica di Francesco Merella, realizzata in occasione del 70esimo anniversario della Cavalcata sarda. L´inaugurazione è in programma venerdì sera La festa della bellezza a Sassari



SASSARI - Dai costumi ai gioielli, dalle launeddas ai carri, dai balli alle pariglie. Dal 2009 al 2019, Francesco Merella ha fotografato i diversi momenti della Cavalcata sarda, soffermandosi in particolar modo sui volti dei protagonisti della sfilata, gli uomini e le donne di Sardegna.



Da venerdì 3 a domenica 26 maggio, Sala Duce, a Palazzo Ducale, a Sassari, accoglierà gli scatti del fotografo nell'esposizione “La festa della bellezza”, realizzata in occasione del 70esimo anniversario della Cavalcata sarda. Un omaggio, come descritto da Merella, ad una manifestazione che ogni anno fa rivivere la cultura della terra sarda. In mostra trentadue fotografie a colori e sei pannelli con il racconto della manifestazione, dal 1711 ad oggi.



Informazioni che sono anche raccolte nel calendario che Francesco Merella ha realizzato con il patrocinio dell'Assessorato comunale alle Politiche culturali e turismo ed il sostegno del Rotary club. In occasione del vernissage, previsto per le 18 di venerdì 3 maggio, sarà presente un piccolo gruppo in costume sardo. La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, ed il sabato mattina, dalle 10 alle 13.