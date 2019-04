Condividi | Red 18:08 Oliva si aggiudica il secondo “a ferro e fuoco Poetry slam” di Sassari, organizzato dalla sezione sarda della Lega italiana Poetry slam, ospitato nel nuovo Spazio Bunker all´interno della prima edizione della rassegna “Interferenze” organizzata dalla compagnia teatrale Meridiano Zero, in collaborazione con le associazioni Monkey Run e 4Caniperstrada. Questa era la decima tappa del campionato sardo Poetry slam: vince l´algherese Joan Oliva



ALGHERO - E' l'algherese Joan Oliva, ad aggiudicarsi il secondo “a ferro e fuoco Poetry slam” di Sassari, organizzato dalla sezione sarda della Lega italiana Poetry slam, ospitato nel nuovo Spazio Bunker all'interno della prima edizione della rassegna “Interferenze” organizzata dalla compagnia teatrale Meridiano Zero, in collaborazione con le associazioni Monkey Run e 4Caniperstrada. A decretare il vincitore è stata, secondo la regola del Poetry slam, la giuria popolare estratta a sorte tra il numeroso ed appassionato pubblico presente, che ha valutato le singole performance di 3', con solo voce e corpo a dare anima ai testi scritti di proprio pugno dai singoli performer, senza limiti di tema, forma e lingua.



Joan (Giovanni Battista) Oliva, architetto algherese con la passione per l'arte e la scrittura, si è imposto davanti ad Alessandro Doro (che si qualifica alla prossima finale sarda, in quanto Oliva era già qualificato), a Pupa Niolu (terza) ed a Roberto Demontis (quarto). Gli altri partecipanti alla sfida (presentata ed animata dal vicepresidente della Lips Giovanni Salis, con l'aiuto di Giuseppe Sanna nel ruolo di notaio e disturbatore musicale) sono stati Terri Melon, Riccardo RD Fadda degli Stranos elementos, Paola Ruzzini, Nanni Mattei, Rachele Succu, Paolo Zara e Matteo Simula. Ad impreziosire la serata, la presenza dell'ospite speciale Marco Falchi, cantante ed autore dei testi degli Egon, band sassarese dark rock dalle forti tinte gotiche e cantautorali con all’attivo tre album pubblicati dalla MizarElektricWaves e sette videoclip originali, che si è esibito in versione solistica ed acustica fra la prima e la seconda manche.



Quella appena disputata è stata la decima tappa del campionato sardo, uno dei più vivaci nel panorama nazionale, dopo gli appuntamenti di Ploaghe (vinto da Helel Fiori durante l'edizione di Monumenti aperti), di Tempio (dove in occasione del Props festival ha trionfato Bourama Diarra), di Siniscola (con Antonella Minzoni al primo posto), di Seneghe (con l'oro conquistato da Ignazio Chessa durante il Cabudanne de sos poetas), di Sassari (dove le giurie popolari hanno incoronato Andrea Doro, Joan Oliva e Paolo Zara), di Nuoro (con Sandro Mattei a svettare nella prestigiosa Biblioteca Satta) e di Cagliari (conquistata da Lollo Manca). I prossimi appuntamenti con il Poetry slam Sardegna saranno venerdì 3 maggio a Cagliari, sabato 18 a Gavoi (all'interno del Festival Invasione PoEtica) e sabato 25 a Siniscola. Invece, la rassegna artistica “Interferenze” continua con il quarto appuntamento previsto per domenica 5 maggio, alla 20.30, sempre nello Spazio Bunker di Via Porcellana 17/a, a Sassari, con la performance multimediale da camera per attrice sola “Falso diario confidenziale”, di e con Maria Luisa Usai.



