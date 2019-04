Condividi | Red 17:04 I lavori della massima assise cittadina riprenderanno domani pomeriggio, nella sede di Palazzo Ducale. Tra i punti all´Ordine del giorno, anche una variante al Puc, il rafforzamento della Compagnia Barracellare e l´approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati Sassari: nuova seduta per il Consiglio comunale



SASSARI - I lavori del Consiglio comunale di Sassari riprenderanno domani, martedì 30 aprile, alle 15.30, nella sede di Palazzo Ducale. Dieci i punti all'Ordine del giorno della massima assise cittadina.



Si inizierà con l'approvazione definitiva della variante al Puc per l'inserimento di un percorso alternativo/integrativo della metropolitana leggera, per poi passare alle approvazioni di due opere di miglioramento fondiario in Regione Li Giumeddi e, con la realizzazione di un fabbricato rurale ad uso deposito macchine e con la copertura del silo per il deposito dei cereali in località Bunnari. Poi, si discuterà l'inserimento di nuovo personale da arruolare nell'organico del comando della Compagnia barracellare.



Spazio quindi all'approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Il consigliere Ruiu presenterà quindi due interpellanze, una sulla “Sicurezza igienico sanitaria del centro storico di Sassari” e l'altra sul “Reclamo avverso delle graduatorie provvisorie per quaranta assistenti scuolabus–Ccnl Uneba-Determinazione n.2652 del 7 dicembre 2018 del direttore servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance dell'Aspal”.



Verranno quindi presentate la mozione della consigliera Fantato e più "Contro le modifiche al diritto di famiglia contenute nel disegno di legge n.735 (cosiddetto "Ddl Pillon") al vaglio del Parlamento e per il suo ritiro" e l'interpellanza del consigliere Palopoli su "Atp Spa-Fermate non a norma". In conclusione di seduta, spazio alla mozione del consigliere Panu sulla "Nota di merito all'operato della Polizia locale".