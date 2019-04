Condividi | Red 14:16 Ieri, oltre duecento romeni provenienti da Alghero, Sassari, Nuoro, Olbia, Oristano, Iglesias e Cagliari hanno partecipato a Corte Baccas, tra Oristano e Santa Giusta, ai festeggiamenti per la ricorrenza religiosa, che cade una settimana dopo quella cattolica E' Pasqua ortodossa per i Romeni sardi



ORISTANO – Ieri (domenica), oltre duecento romeni provenienti da Alghero, Sassari, Nuoro, Olbia, Oristano, Iglesias e Cagliari hanno partecipato a Corte Baccas, tra Oristano e Santa Giusta, ai festeggiamenti per la Pasqua ortodossa, che cade una settimana dopo quella cattolica. Ad organizzare la prima iniziativa regionale di questo tipo è stato il Gruppo delle associazioni romene in Sardegna, presieduto da Daniel Manda, composto da associazioni come Cuore romeno di Oristano, Diaspora civica di Alghero e Collage di Iglesias.



La comunità romena è la prima tra quelle straniere presenti in Sardegna, con il 26percento del totale (dati Istat 2018). I romeni sono da tempo ben integrati nell'Isola, e in gran parte, svolgono lavori nel campo dell'assistenza familiare e sociale.



Gli ospiti hanno trascorso un bellissimo pomeriggio con un ricco menu pasquale romeno e musica tradizionale. «Siamo molto contenti di questo evento, perché la maggior parte delle donne romene sono qui in Italia da sole, lontane dai loro cari ed è importante, almeno a Pasqua, farle sentire come a casa», ha dichiarato il presidente Manda. Commenti ORISTANO – Ieri (domenica), oltre duecento romeni provenienti da Alghero, Sassari, Nuoro, Olbia, Oristano, Iglesias e Cagliari hanno partecipato a Corte Baccas, tra Oristano e Santa Giusta, ai festeggiamenti per la Pasqua ortodossa, che cade una settimana dopo quella cattolica. Ad organizzare la prima iniziativa regionale di questo tipo è stato il Gruppo delle associazioni romene in Sardegna, presieduto da Daniel Manda, composto da associazioni come Cuore romeno di Oristano, Diaspora civica di Alghero e Collage di Iglesias.La comunità romena è la prima tra quelle straniere presenti in Sardegna, con il 26percento del totale (dati Istat 2018). I romeni sono da tempo ben integrati nell'Isola, e in gran parte, svolgono lavori nel campo dell'assistenza familiare e sociale.Gli ospiti hanno trascorso un bellissimo pomeriggio con un ricco menu pasquale romeno e musica tradizionale. «Siamo molto contenti di questo evento, perché la maggior parte delle donne romene sono qui in Italia da sole, lontane dai loro cari ed è importante, almeno a Pasqua, farle sentire come a casa», ha dichiarato il presidente Manda.