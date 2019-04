Condividi | Red 22:29 Le rossoblu concludono il campionato di serie C sbancando per 1-9 il campo della Libertas, nel match valido per la 22esima giornata del girone C, grazie alla tripletta di Dasara, alla doppietta di Farris, alle reti di Congia, Tola, Marenic ed all´autogol di Vergaro Calcio femminile: Torres a valanga



SASSARI – La Torres Sassari conclude il campionato di calcio femminile con una goleada e conquista definitivamente il quarto posto nel girone C del campionato nazionale di serie C con 46punti. 1-9 il risultato in favore delle sassaresi, al “Porta Elisa”, tana della Libertas. Al termine di una cavalcata durata diversi mesi, durante la quale la squadra di mister Desole è riuscita a toccare anche la seconda piazza, a -4 dalla prima, si sono gettate le basi per la prossima stagione, con il chiaro intento di ottenere un piazzamento utile per giocarsi la promozione in B.



PRIMO TEMPO. Ad aprire il festival del gol è stata Elisa Farris, autrice di una doppietta nei primi 18' di gioco, con due azioni fotocopia: in entrambi i casi, Maria Grazia Ladu è stata determinante tra dribbling ed assist sfornando l’ennesima prestazione di livello del suo campionato. Per Farris è stato facile approfittare del gran lavoro svolto dalla compagna, che le ha permesso di battere a rete agevolmente. Al 25′, c’è gloria anche per il capitano Valentina Congia: sinistro dai 30metri direttamente nel sette e palla imprendibile per il portiere Marinai. Pochi secondi dopo, partecipa alla festa anche Dasara, con la prima rete del pomeriggio: bella azione manovrata da Jelena Marenic, che semina il panico sulla destra e serve delizioso assist per il facile tap-in sotto porta. Al 40′, un po’ a sorpresa, si vedono sprazzi di Libertas, che accorcia le distanze su un errore difensivo della retroguardia sassarese: capitan Giorgetti ne approfitta e batte Chessa con un preciso piazzato. E’ l’ultima azione degna di nota della prima frazione di gioco, che si conclude sul 4-1.



SECONDO TEMPO. Nella ripres,a subito un cambio: fuori Giada Sanna, dentro Flavia Lombardo. Al 58′, si fa notare anche Alice Orsini, con una gran traversa colpita da lontano, dopo un tiro dalla distanza. Pochi secondi dopo, arriva la seconda rete di Dasara, che sfrutta un cross di Farris e firma il 5-1. Al 71′, secondo legno di giornata, con protagonista Erika Campesi: palla recuperata al limite dell’area e gran botta di destro, che sbatte prima sul montante e poi sulla linea. Sugli sviluppi dell’azione, cross di Marenic e deviazione sfortunata di Vergaro, che la butta nella propria porta. Sei minuti dopo, c’è gloria anche per Elisabetta Tola, che sigla il primo gol in questo campionato: cross di Ladu, ancora protagonista sulla destra e tocco vincente da posizione favorevole. La gara si avvia verso la conclusione, ma altre due azioni degne di nota arricchiscono il già nutrito tabellino: all’82’, assist di Orsini per Marenic e gol dell’8-1. Allo scadere, arriva il tris di Dasara, che tramuta in oro l’ennesimo assist della partita di Ladu.



LIBERTAS-TORRES 1-9:

LIBERTAS: Marinai, Acciari, Barsotti, Bartelloni, Bimbi, Buratti, Ciari, Gabrielli, Giorgetti, Martini, Vergaro. Allenatore Pugliesi.

TORRES: Chessa, Orsini, Congia, Sanna (1′st Lombardo), Marenic, Tola, Campesi, Fancellu, Ladu, Farris, Dasara. Allenatore Desole.

RETI: 2′ Farris, 18′ Farris, 25′ Congia, 26′ Dasara, 40′ Giorgetti, 13'st Dasara, 26′st aut. Vergaro, 32′st Tola, 37′st Marenic, 45'st′ Dasara.



