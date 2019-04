video Condividi | A.B. 10:36 Turismo, sguardo al futuro per Conoci: intervista



Mario Conoci, già assessore al Turismo nella città di Alghero, presente in occasione del sopralluogo di Gianni Chessa e Michele Pais al Palazzo dei Congressi. Il dirigente del Psd'Az, favorito per la candidatura a sindaco del Centrodestra nella sua Alghero, guarda già al futuro e rilancia la necessità di un vero patto per la rinascita della struttura: parla di ottimo inizio per il neo assessore regionale che sceglie proprio Alghero come "simbolo" del turismo in Sardegna. Le sue parole