Doriana Caria racconta il suo Autismo

Alla presentazione del libro "Io ti Aspetto", l'autrice racconta uno spaccato toccante e intimo di vita familiare. Ansie, difficoltà e pensieri che travolgono chi si trova ad affrontare lo spettro autistico. Fino alla consapevole leggerezza che grazie alla forza d'animo ed alla vicinanza di amici veri e familiari ti permette di vedere il futuro dei bambini più indifesi meno solo e complicato. Le parole di Dorina Caria appassionano e rafforzano, sono un sostegno concreto a chi tutti i giorni affronta le difficoltà dell'Autismo in casa e nella società. L´intervista sul Quotidiano di Alghero.