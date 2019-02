Condividi | P.P. 18:38 Dopo due anni di purgatorio forzato la low cost irlandese Ryanair riapre la prima destinazione internazionale nel periodo invernale collegando la Riviera del corallo con la Slovacchia Alghero-Bratislava anche d´inverno



ALGHERO - Che non si tratti di rivoluzione è ancora chiaro, ma il segnale conferma le indiscrezioni del Quotidiano di Alghero. Dopo due anni di purgatorio forzato, la Ryanair ritorna a collegare la città di Alghero alle destinazioni europee di network anche nella stagione invernale.



La conferma arriva dalla compagnia irlandese che presentando alcune novità della winter 2019-2020 dall'Italia, include il volo Alghero-Bratislava nell'offerta invernale a basso costo. Sarà operato in aggiunta al periodo estivo, con due tratte settimanali, il martedì e il sabato.



Se tutte le indicazioni saranno confermate, non si tratterà dell'unica novità in programma sui voli Ryanair dal Riviera del corallo. Oltre all'apertura a nuovi vettori, infatti, la Sogeaal starebbe per chiudere un nuovo contratto quinquennale per riportare i boeing irlandesi sui cieli del nord ovest della Sardegna