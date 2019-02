Condividi | M.P. 13:35 È stata pubblicata la modulistica per proporre eventi collaterali e per partecipare come volontari alla nuova edizione di Monumenti Aperti nei siti culturali di Porto Torres. Monumenti Aperti: richieste per eventi collaterali



PORTO TORRES - È stata pubblicata la modulistica per proporre eventi collaterali e per partecipare come volontari alla nuova edizione di Monumenti Aperti nei siti culturali di Porto Torres. I documenti possono essere scaricati dalla home page del portale web del Comune e consegnati, debitamente compilati, all’ufficio Cultura entro il 22 marzo 2019.



La formula di Monumenti Aperti prevede che nei giorni della manifestazione diversi siti siano aperti e spiegati al pubblico grazie a visite guidate condotte da studenti delle scuole, con il supporto delle associazioni e dei volontari. Un momento di formazione e condivisione per far crescere la consapevolezza dei cittadini e dei visitatori sul patrimonio culturale. L'evento si terrà a Porto Torres sabato 11 e domenica 12 maggio, e sull'isola dell'Asinara solo domenica 12 maggio.