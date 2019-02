Condividi | Red 23:11 Domenica sera, lo spazio culturale in Via Manzoni, ad Alghero, si aprirà per un viaggio magico, anzi “Magicoso”, difficile da dimenticare A Lo Teatrì un viaggio Magicoso



ALGHERO - Domenica 3 marzo, alle 18, il sipario de Lo Teatrì, lo spazio culturale in Via Manzoni, ad Alghero, si aprirà per un viaggio magico, anzi "Magicoso", difficile da dimenticare. L'atteso appuntamento con le magie demenziali del mago Bisss, alias Fulvio Riu, intratterranno il pubblico con la sua irriverenza che lo ha sempre contraddistinto. Un frizzante ed esilarante gioco di equivoci, dove la magia del mago Bisss farà da protagonista, coinvolgendo grandi e piccoli con la sua allegria e voglia di giocare.