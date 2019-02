Condividi | A.S. 10:40 Manca il dato definitivo, si profila un solo consigliere regionale sul territorio di Alghero. Forza Italia piazza Peru e rischia di non mettere il secondo quoziente. Cacciotto superato in extremis dal sassarese Piu Pais onorevole, Tedde a rischio, Cacciotto fuori



ALGHERO - Rischia di rivelarsi un'elezione dolce-amara la netta vittoria del Centrodestra ad Alghero e in Regione [Marco Tedde rischia di non trovare spazio in prima battuta sugli scranni del Consiglio regionale Sardo. I circa 2800 voti accreditati (nel 2014 erano poco meno del doppio, 4932) rischiano di non bastare per far scattare il secondo quoziente che dovrebbe essere trattenuto da Cagliari.



Niente da fare nemmeno per l'altro consigliere regionale uscente Raimondo Cacciotto. In questo caso conferma le preferenze del 2014, portando la lista civica "Futuro Comune" al 12% circa in città, ma non basta per superare il sassarese Piu, accreditato di una manciata di voti in più (uno il quoziente sulla circoscrizione di Sassari).



