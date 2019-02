Condividi | Red 12:26 Dopo aver galleggiato per il Mediterraneo, arrivano in barca a vela: un maestro galantuomo, un circense d´acqua dolce ed un surfista californiano. Appuntamento, venerdì sera a Lo Teatrì I sea Bemolle ad Alghero



ALGHERO - Dopo aver galleggiato per il Mediterraneo, arrivano in barca a vela: un maestro galantuomo, un circense d'acqua dolce ed un surfista californiano. I “Sea Bemolle”, questo il nome dell'inedito trio, si esibirà in un concerto che si terrà venerdì 1 marzo, alle 20, sul palco de Lo teatrì, in Via Manzoni 85, ad Alghero.



Carlo Coppadoro al sax, Alberto Becucci alla fisarmonica e Sebastian Trevisan alla chitarra sono una miscelazione di ingredienti che trovano l'equilibrio nella jam tra la saudade del choro brasiliano ed il balançod'anche del forrò, transitando per le sonorità nomadi gipsy manouche. Il tutto, con l'umile scopo di far stare a galla la barca. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 338/5983083 o sulla pagina Facebook de Lo Teatrì.