Domani sera, nella Sala San Giovanni Battista di Ossi, è in programma la presentazione del trailer ufficiale del progetto cinematografico ed ambientale liberamente ispirato al racconto "L´uomo che piantava gli alberi", di Jean Giorno. Prevista la chiusura campagna di raccolta fondi crowfounding "produzionidalbasso" Si alza il sipario su The man of trees



OSSI – Domani, mercoledì 27 febbraio, alle 18, si terrà ad Ossi, nella Sala San Giovanni Battista (ex Biblioteca comunale), in Via Gavino Luigi Serra, la presentazione di “The man of trees”, il progetto audiovisivo, cinematografico indipendente scritto e diretto da Tore Manca (produzione Mater-ia). All’incontro saranno presenti il regista Salvatore Manca, gli attori Bruno Petretto, Giovanni Salis, Daniela Tamponi e Matilda Deidda, l'assessore comunale alla Cultura Laura Serra e quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto.



Durante la serata, verrà proiettato il trailer ufficiale del film (con la voce narrante di Alessandro Pala Griesche e la colonna sonora originale a cura della violoncellista Daniela Savoldi, della cantante Dalila Kayros, della pianista Irma Toudjian, del musicista elettronico Arnaldo Pontis e del Coro Gabriel di Tempio) e verrà raccontata la nascita ed il percorso di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali ed ecologiste intrapreso due anni fa dai promotori, che ha toccato angoli particolari e nascosti in diverse località dell'Isola. L'incontro sarà anche l'occasione per la chiusura della campagna di raccolta fondi crowfounding "produzionidalbasso", nata con l'intento di coprire i costi di produzione affrontati dalla troupe (che in oltre due anni di lavorazione ha sdoppiato e triplicato i ruoli per autoprodursi in maniera libera ed indipendente) e per coinvolgere il maggior numero di persone in un progetto propositivo che appartiene alla collettività, perchè ogni singola persona può fare tanto per la natura. "The man of trees" è patrocinato dai Comuni di Sassari, Ploaghe, Tempio, Luras, Ossi, Scano di Montiferro, Neoneli, Giave e dalla Provincia di Sassari e gode del sostegno della Fondazione Banco di Sardegna. Al progetto hanno aderito le associazioni Wwf, Molineddu, Moviment'Arti, Lips cult Lega Italia Poetry slam ed Amerindia cinema.