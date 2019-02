Condividi | Red 13:13 La compagine algherese, rappresentata dalla squadra de “le Timide”, ha vinto la Fase provinciale dell´under 13 femminile della manifestazione di basket giovanile Join the game: Alghero protagonista



ALGHERO - La Pallacanestro Alghero ha vinto la Fase provinciale del Join the game per la categoria Under 13femminile con la squadra “le Timide”. Gaia Caria, Elettra Paco, Alma Serra e Giulietta Spiga le atlete.



Grande conferma del gruppo 2006. 2007 femminile della compagine algherese che, dopo le convincenti prestazioni nel campionato Regionale Under 13, hanno conquistato una vittoria nel Provinciale.



«Un altro importante risultato per la Pallacanestro Alghero, che fa delle giovanili la sua forza trainante» è il primo commento della dirigenza. Anche gli Under 13 maschili hanno ben figurato a Sassari, sfiorando l'impresa e per 2punti di differenza non ha potuto partecipare alle semifinali.