Ecco il nuovo Consiglio sardo: 36 a 24

ALGHERO - Costruiamo, con i dati attuali, il nuovo Consiglio regionale targato Christian Solinas. Saranno trentasei (come da premio di maggioranza per aver superato il 40percento) i consiglieri del Centrodestra, diciotto quelli del Centrosinistra e sei i debuttanti pentastellati.



In Maggioranza ci saranno otto consiglieri della Lega ed altrettanti del Partito sardo d'azione. Cinque i rappresentanti di Forza Italia; tre di Fratelli d'Italia, Riformatori sardi, Sardegna 20Venti ed Udc Pro Sardinia; uno rappresentante a testa per Fortza Paris, Sardegna Civica ed Unione dei sardi. Energie per l'Italia l'unico partito che non dovrebbe trovare scranni liberi.



In Opposizione, con i sei consiglieri del Movimento 5 stelle, ci saranno otto rappresentanti del Pd; due per Campo progressista, Futuro Comune, Liberi e uguali e Noi con Zedda. Infine, un consiglieri a testa per Cristiano popolari socialisti e Sardegna in Comune.