«Ringrazio i sardi per la fiducia»



CAGLIARI – «Voglio ringraziare prima di tutto i sardi per la fiducia che hanno voluto accordare alla mia persona, alla coalizione e al progetto di governo che abbiamo presentato loro in questi giorni». Queste le prime parole di Christian Solinas il nuovo presidente della Regione autonoma della Sardegna. A scrutinio non ancora ultimato, il senatore e segretario del Psd’Az ha vinto la sfida delle urne con un distacco che oscilla tra i 13 ed i 14 punti rispetto a Massimo Zedda, il rivale più diretto candidato dal Centrosinistra.



Il primo a parlare, neanche a dirlo, Matteo Salvini. «Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6-0 sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia». Così il segretario della Lega commenta il voto in Sardegna.



I dati ufficiali arrivati all’Ufficio elettorale della Regione e riferiti a 933 sezioni su 1840 (il 50,7percento). Superata la metà delle sezioni scrutinate questi i risultati parziali riferiti ai candidati alla Presidenza della Regione: Christian Solinas (Centrodestra) 47,16percento, Massimo Zedda (Centrosinistra) 33,61, Francesco Desogus (Movimento 5 stelle) 11,29, Paolo Maninchedda (Partito dei sardi) 3,16%, Mauro Pili (Sardi liberi) 2,29%, Andrea Murgia (AutodetermiNatzione) 1,84% e Vindice Lecis (Sinistra Sarda) 0,63%.



Sono 3400 le schede bianche, 394 le nulle e 6821 quelle contenenti errori. Sono 38 i voti contestati sul voto dei candidati alla carica di presidente e 191 voti contestati sulle liste. Per quanto riguarda le liste, questi i risultati parziali su 746 sezioni: Centrodestra 51,98percento, Centrosinistra 30,48, Movimento 5 stelle 9,43, Partito dei sardi 3,41, AutodetermiNatzione 1,98, Sardi liberi 2,10 e Sinistra sarda 0,59percento.



