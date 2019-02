Condividi | S.O. 8:45 I relativi risultati non saranno velocissimi: i comuni, infatti, dovranno trasmettere i dati aggregati per comune all´ufficio centrale regionale. Questo porterà ad un rallentamento delle informazioni Scrutinio, seggi aperti: +1,5 sul 2014



CAGLIARI - Aperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle elezioni regionali. Le urne si sono chiuse ieri alle 22 con l'affluenza che si è attestata sul 53,75% (790.347 votanti dei 1.470.401 aventi diritto), +1,5% rispetto alle precedenti consultazioni del 2014 (52,2%). I relativi risultati non saranno velocissimi: i comuni, infatti, dovranno trasmettere i dati aggregati per comune all'ufficio centrale regionale.