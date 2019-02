Condividi | Red 11:04 Martedì 12 marzo, alle 20.30, il teatro cagliaritano ospiterà un concerto del celebre violinista in duo con il pianista virtuoso Andrea Bacchetti Al Lirico di Cagliari il violino di Uto Ughi



CAGLIARI - Dopo quasi vent’anni di assenza dal palcoscenico del Teatro Lirico di Cagliari, tornerà nel capoluogo regionale uno dei più grandi violinisti del nostro tempo: Uto Ughi, eccellenza della musica italiana nel mondo e tra le personalità artistiche di primo piano a livello internazionale, terrà un concerto straordinario martedì 12 marzo, alle 20.30, al Teatro Lirico di Cagliari. L’evento, organizzato dal Rotary club-Cagliari est e Quartu Sant'Elena, in collaborazione con il Cedac, la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari ed il Banco di Sardegna e con il supporto del gruppo editoriale L’Unione Sarda, nasce dall’idea di promuovere un concerto d’eccezione di grande richiamo per l’Isola e di raccogliere fondi a favore della Fondazione Rotary per le finalità delle campagne di servizio più importanti ed in particolare per PolioPlus, il programma più ambizioso nella storia del Rotary dedicato alla definitiva e globale eradicazione della paralisi infantile.



Da oltre trent'anni, il Rotary svolge il ruolo di capofila del settore privato nell’iniziativa globale per debellare, su scala mondiale, questa debilitante malattia. Oggi, PolioPlus ed il suo ruolo decisivo nell’iniziativa globale sono un esempio della collaborazione tra settori pubblici e privati per la realizzazione di un obiettivo umanitario. Grazie alle azioni d’immunizzazione condotte in collaborazione con l’Oms e l’Unicef, il Center of disease control (Stati Uniti), Bill and Melinda Gates foundation, nell’arco di trent’anni si sono potuti ridurre del 99percento i casi di malattia. Dal 1988, sono stati vaccinati contro la paralisi infantile oltre 2miliardi di bambini. Ora, l’obiettivo finale è debellare la malattia anche negli ultimi due Paesi endemici rimasti (Pakistan ed Afghanistan).



Grazie alla sensibilità di Ughi, è stato possibile programmare una delle date della tournée internazionale del maestro, che per l’occasione si esibirà con uno dei più straordinari pianisti italiani, Bacchetti, al suo debutto sul prestigioso palcoscenico cagliaritano e protagonista di una delle ultime incisioni del celebre violinista. Datato 2018, questo lavoro discografico, pubblicato da Sony Classical ed intitolato “Note d'Europa”, propone le più belle pagine del repertorio violinistico con i preziosi strumenti di Uto Ughi: il celebre Stradivari del 1701 denominato “Kreutzer”, perché appartenuto al violinista a cui Beethoven aveva dedicato la famosa Sonata ed un Guarneri del Gesù del 1744, uno dei più straordinari esempi dell’arte del celebre liutaio cremonese. Il nome del cd fa riferimento alle sette Nazioni europee coinvolte, ciascuna delle quali è rappresentata da un brano emblematico di un grande compositore di quella Nazione.



Ed il concerto proporrà il medesimo e suggestivo itinerario musicale attraversando Italia, Francia, Spagna, Austria, Polonia, Ungheria e Germania con le composizioni di celebri autori quali Niccolò Paganini, Gaetano Pugnani, Ludwig van Beethoven, Camille Saint-Saëns e Pablo de Sarasate. Al via la prevendita dei biglietti, che si possono acquistare nella Biglietteria del Teatro Lirico di Cagliari (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il sabato, dalle 9 alle 13 e nell'ora precedente l'inizio dello spettacolo, e telefonando ai numeri 070/4082230 o 070/4082249, o via e-mail all'indirizzo web biglietteria@teatroliricodicagliari.it), ed al BoxOffice di Viale Regione Margherita 43, a Cagliari (sul sito internet, telefonando allo 070/657428, o via e-mail ad info@boxofficesardegna.it). Tre le fasce di prezzo in abbinamento ai settori del Teatro Lirico: in platea, il biglietto costerà 35euro, 10euro in meno per la prima loggia, mentre chi sceglierà la seconda loggia pagherà 10euro.



