Malattie rare: specialisti a confronto

SASSARI - Un congresso per approfondire la tematica delle malattie rare che, secondo i dati a disposizione dell'Osservatorio malattie rare, ogni anno in Italia fanno registrare 19mila nuovi casi. Lo ha organizzato, in occasione della 12esima giornata mondiale dedicata proprio alle malattie rare, l'unità operativa di Genetica e biologia dello sviluppo dell'Aou di Sassari, diretta da Andrea Montella. Quest'anno, il titolo dell'incontro che si terrà venerdì 1 marzo, a partire dalle 9, nell'aula magna della Facoltà di Medicina dell'Universitàdegli studi di Sassari, in Viale San Pietro, sarà “Malattie rare: focus su Mucopolisaccaridosi”.



Le mucopolisaccaridosi sono un gruppo di malattie metaboliche causate da deficit di enzimi specifici. Questo gruppo di malattie è classificato nel gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale. Si riconoscono tre sindromi principali che rappresentano l’intero spettro della malattia, distinzioni, che sono state poste sulla base dell’età di comparsa dei primi sintomi, della rapidità di progressione della patologia e della sintomatologia preminente. Quattro le sessioni, due la mattina e due il pomeriggio, previste nel congresso, che metteranno a confronto medici, infermieri ed associazioni di pazienti. La prima sessione sarà dedicata al modello delle mucopolisaccaridosi, la seconda alle terapie.



Quindi, in linea con il tema guida degli eventi 2019 "Integriamo l'assistenza sanitaria con l'assistenza sociale", la terza sessione sarà dedicata appunto all'assistenza sanitaria e sociale con le testimonianze delle associazioni. A chiudere l'appuntamento sarà la quarta sessione dedicata all'approfondimento dei casi clinici. L'evento è accreditato con 7crediti formativi per cinquantacinque medici delle specialità di Genetica medica, Medicina fisica e riabilitazione; Medicina interna; Cardiologia; Neurologia; Neuropsichiatria infantile; Ortopedia e Traumatologia; Pediatria; Pediatria di libera scelta; Medici di medicina generale; Neonatologia. Quindi, anche per venticinque biologi, dieci infermieri, cinque tecnici di laboratorio biomedico e cinque fisioterapisti. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, è possibile consultare il sito internet di AcrossCongressi, nella sessione "Eventi in corso".