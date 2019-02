Condividi | Red 7:19 I vertici aziendali invitati a Roma ad un incontro con il consigliere del ministro dello Sviluppo economico per discutere dell´appalto sui servizi di portierato bandito dal Cat Sardegna. Ribadita la posizione dell´azienda, che ha aperto ad un confronto ampio con tutti gli attori interessati Appalto portierato: Aou pronta al confronto



SASSARI - Apertura ad un incontro istituzionale che metta al tavolo tutti i soggetti coinvolti, dalla Regione autonoma della Sardegna al Cat, dalle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali interessate dal servizio agli stessi operatori economici. Questa la proposta dell'Aou di Sassari, già presentata a gennaio sulla questione dei servizi di portierato e guardiania, e ribadita venerdì dai vertici aziendali all'incontro al ministero dello Sviluppo economico.



L'Aou, infatti, era stata invitata a partecipare ad un incontro che aveva per tema centrale l’applicazione della clausola sociale al nuovo appalto per i servizi integrati di vigilanza armata, portierato ed altri servizi, affidato dopo gara bandita dal Cat Sardegna alla società Coop Service Scpa, subentrata al Gruppo Secur. Il direttore generale Antonio D'Urso ed il direttore amministrativo Lorenzo Pescini hanno esposto al consigliere per le crisi d’impresa e del lavoro del ministro Di Maio, Francesco Vanin, le azioni poste in essere dall'azienda di Viale San Pietro. Tra queste, i due direttori hanno ricordato, tra l’altro, l'attivazione di un sistema di verifiche aziendali finalizzato al controllo sulla correttezza dell’operato della ditta aggiudicataria.



