Il numero complessivo dei votanti, registrato in Sardegna alle ore 19 di oggi, su 1 milione 470mila 404 elettori (dato aggiornato ad oggi), è un totale di 643.842. 2,76% in più rispetto al 2014 Ore 19: vota il 43,78% dei Sardi



CAGLIARI - Il numero complessivo dei votanti, registrato in Sardegna alle ore 19 di oggi, su 1 milione 470mila 404 elettori (dato aggiornato ad oggi), è un totale di 643.842 .



La percentuale dei votanti nei 1.840 seggi della Sardegna è del 43,78%. Nelle precedenti consultazioni regionali del 2014 – 1 milione 480mila 332 i sardi chiamati al voto - alle ore 19 avevano votato 607.246 elettori, ovvero il 41,02% degli aventi diritto.



Questa l’affluenza registrata nelle singole circoscrizioni:



CAGLIARI 45,25% - numero votanti 222.794



CARBONIA IGLESIAS: 42% - numero votanti 49.407



MEDIO CAMPIDANO: 40,41% - numero votanti 36.272



NUORO: 43,36% - numero votanti 61.121



OGLIASTRA: 44,46% - numero votanti 23.477



OLBIA TEMPIO: 43,47% - numero votanti 57.687



ORISTANO: 41,87% - numero votanti 62.529



