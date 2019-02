Condividi | A.S. 20:10 Alle ore 12 nelle 53 sezioni comunali, su 39366 aventi diritto al voto, nel Comune di Alghero si è recato alle urne il 17.57% degli iscritti, pari a 6916 votanti. Il dato è leggermente inferiore rispetto al Cagliaritano. Il secondo rilevamento è previsto per le ore 19. Seggi aperti fino alle ore 22 della giornata odierna. Affluenza ore 19: ad Alghero vota il 44%



ALGHERO - 17338 i votanti alle ore 19 ad Alghero. Pari al 44.03% degli aventi diritto.



