Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna. Urne aperte domenica fino alle ore 22. Sono chiamati al voto un milione 470mila 463 elettori: 750.081 donne e 720.382 uomini. Il Presidente è eletto con un sistema maggioritario: chi ha più voti viene eletto, senza ballottaggio La Sardegna sceglie il Presidente

SASSARI - Domenica si vota in Sardegna dalle ore 6.30 alle 22, mentre lo scrutinio delle schede inizierà lunedì alle 7. Sono 1.470.463 i sardi chiamati alle urne: in lizza sette candidati a presidente della Regione, 24 liste e 1.440 candidati per un posto in Consiglio regionale (60 i consiglieri da eleggere). Gli aspiranti governatori sono: Massimo Zedda (Progressisti Sardegna), Christian Solinas (centrodestra), Francesco Desogus (M5s), Mauro Pili (Sardi liberi), Andrea Murgia (Autodeterminatzione), Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi), Vindice Lecis (Sinistra sarda).



Per l'elezione del successore di Francesco Pigliaru, docente universitario sassarese che non si è ricandidato dopo cinque anni al governo della regione sarda, non è previsto il ballottaggio. Il Presidente è eletto con un sistema maggioritario: chi ha più voti viene eletto. I 60 membri del Consiglio regionale sono eletti con un sistema proporzionale con soglie di sbarramento e premio di maggioranza. La sua coalizione, infatti, ottiene un premio diverso a seconda dei voti ottenuti. Il premio di maggioranza viene attribuito con un meccanismo che prevede il 60% dei seggi del Consiglio regionale (36 su 60) se il presidente eletto ha ottenuto più del 40% dei voti; il 55% dei seggi (33 su 60) se il presidente ha ottenuto tra il 25 e il 40%.



