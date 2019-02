Condividi | Red 15:06 Martedì, una delle più importanti scrittrici italiane per ragazzi, sarà ad Alghero ed a Tissi, ospite del festival “Dall´altra parte del mare”. L´autrice sarà protagonista di tre appuntamenti dedicati al suo romanzo “L´ultimo fare”, vincitore del Premio Strega 2018 ragazzi e ragazze Libri: Paola Zannoner ad Alghero



ALGHERO - Martedì 26 febbraio, Paola Zannoner, una delle più importanti scrittrici italiane per ragazzi, sarà ad Alghero ed a Tissi, ospite del festival “Dall'altra parte del mare”. L'autrice sarà protagonista di tre appuntamenti dedicati al suo romanzo “L'ultimo fare”, vincitore del Premio Strega 2018 ragazzi e ragazze. La mattina sarà dedicata alle scuole, con gli incontri con gli studenti della Scuola Media delll'Istituto comprensivo I di Alghero, in Via XX settembre, e della Scuola Media di Tissi. Alle 19, nella sala conferenze della Fondazione Alghero, converserà del romanzo con Maria Loredana Sanna e Raffaele Sari Bozzolo.



Un bellissimo faro sul mare e tre settimane di vacanza. Per quattordici ragazzi, sta per iniziare un’estate magnifica. Un’estate di amicizie, amori ed anche piccoli dissapori. Ognuno di loro ha una storia diversa alle spalle, una ferita da nascondere, un segreto da custodire. Come Samuele, sempre pronto ad attaccare briga con tutti; o Fran, che è così timida da non riuscire a parlare con nessuno; o ancora Ahmed, il ragazzo scappato dalla guerra. E poi c’è Lin, tredici anni ed un numero di assenze ingiustificate sufficiente a farsi cacciare da scuola. Dalla vita ha imparato due cose: la prima è che non bisogna mai abbassare la guardia, la seconda è che non ci si può fidare di nessuno. Per questo, Lin preferisce starsene per conto proprio, piuttosto che fare amicizia con i compagni. Ma una scoperta nella cava di pietra ai piedi del faro cambia tutto: uno strano graffito, che mette Lin sulle tracce di una misteriosa e romantica storia d’amore. E così, tra calde giornate d’agosto e meravigliose notti stellate, Lin avrà bisogno di tutto l’aiuto dei suoi amici per riallacciare gli ingarbugliati fili del passato, scoprire la verità e vivere un’avventura che la cambierà per sempre.



Con L’ultimo faro, Zannoner ci regala una storia magistrale. Uno straordinario romanzo corale in cui trovano spazio le voci di quattordici, indimenticabili personaggi. Un racconto sui valori della convivenza e della conoscenza reciproca al di là delle differenze, ma soprattutto sull’irresistibile potere della parola. Paola Zannoner vive a Firenze. Esperta di letteratura, è una delle scrittrici italiane più apprezzate. I suoi libri, tradotti in diversi Paesi, hanno ricevuto numerosi premi, tra i quali il Bancarellino, il premio Cento ed il premio Strega per ragazzi e ragazze proprio con L’ultimo faro. Tra i suoi libri: “Voglio fare la scrittrice” (2007), “Lasciatemi in pace!” (2008), “Voglio fare la giornalista” (2011), “Specchio specchio” (2012), “La settima strega” (2014), “Voglio fare l’innamorata” (2014), “A piedi nudi, a cuore aperto” (2015) e “Voglio fare il cinema” (2016).



