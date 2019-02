Condividi | Red 8:06 Ieri, la Giunta regionale ha approvato la convenzione tra la Regione autonoma della Sardegna ed il Ministero delle Infrastrutture per la riqualificazione delle strutture di volo e l´allungamento della pista del “Costa Smeralda” Aeroporto Olbia: Regione approva allungamento pista



OLBIA – Ieri (venerdì), la Giunta regionale ha approvato la convenzione tra la Regione autonoma della Sardegna ed il Ministero delle Infrastrutture per la riqualificazione delle strutture di volo e l'allungamento della pista dell’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia. Sono interventi fondamentali attesi da anni, previsti dalle delibere Cipe del 22 dicembre 2017 e del 28 febbraio 2018, che adegueranno lo scalo gallurese ai più moderni standard di sicurezza ed apriranno prospettive di crescita decisive per il futuro del territorio.



Le risorse disponibili ammontano a 26,22milioni di euro, alle quali si aggiungerà il cofinanziamento della Geasar. La società di gestione aeroportuale del Costa Smeralda sarà il soggetto attuatore dell'intervento.